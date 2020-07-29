إنتر يستعيد وصافة الدوري الإيطالي من أتالانتا بثنائية على نابولي

فريق إنتر ميلان. (تويتر)

استعاد فريق إنتر ميلان، وصافة الدوري الإيطالي، من أتالانتا، بعد فوزه على نظيره نابولي (2-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين من المسابقة.

سجل "النيراتزوري" هدفا في كل شوط، حيث افتتح المدافع المخضرم دانيلو دامبروزيو باب التسجيل في الدقيقة 11، وفي الشوط الثاني، أنهى النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز اللقاء "إكلينيكيا" بالهدف الثاني في الدقيقة 74، رفع به رصيده هذا الموسم إلى 14 هدفا في الدوري.

ورفع نابولي رصيده الى 79 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا وسيتحدد صاحب المركز الثاني نهائياً في المرحلة الاخيرة الأحد المقبل عندما يلتقي الفريقان وجهاً لوجه في برجامو علماً بأن التعادل يكفي انترميلان.