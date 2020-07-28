«أتالانتا» ينتزع وصافة الدوري الإيطالي موقتا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 10:44 مساء
مباراة فريق أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي. (تويتر)

قلب فريق «أتالانتا» تأخره بهدف أمام مضيفه «بارما» إلى فوز (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وتقدم «بارما» بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 43، وتعادل روسلان مالينوفسكي لـ«أتالانتا» في الدقيقة 70، قبل أن يسجل أليخاندرو جوميز هدف الفوز لـ«أتالانتا» في الدقيقة 84.

ورفع «أتالانتا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، موقتاً، انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة «إنتر ميلان» و«نابولي»، التي تقام في وقت لاحق، فيما توقف رصيد «بارما» عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان «يوفنتوس» توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، والسادسة والثلاثين في تاريخه، الأحد الماضي، فيما تأكد هبوط «سبال» و«بريشيا» لدوري الدرجة الثانية.

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