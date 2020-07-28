إنتر ميلان يستقبل نابولي في معركة خاصة

لقاء سابق بين إنتر ميلان و نابولي (أرشيفية : الإنترنت)

يستقبل اليوم الثلاثاء إنتر ميلان ضيفه نابولي في مواجهة نارية والتي يستضيفها ملعب «جوزيبي مياتزا» في قمة منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الذي حسم لقبه يوفنتوس، ويدخل الإنتر المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة، والذي نجح في التتويج باللقب للمرة التاسعة توالياً بشكل رسمي، والـ36 في تاريخه العريق، بينما يأتي نابولي في المركز 7 برصيد 59 نقطة.

ويسعى إنتر لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على تواجده في المركز الثاني، الذى يتفوق فيه بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا الثالث برصيد 75 نقطة، والذى يلتقي في نفس الجولة مع بارما، قبل المواجهة الحاسمة على الوصافة التي تجمع بينهما في الجولة الأخيرة 2 أغسطس المقبل على ملعب «جيويس»، وكان الإنتر حقق فوزاً مهماً على مضيفه فريق جنوى بثلاثية، في الجولة الماضية.

نابولي يأمل في تحقيق فوزه الثاني توالياً بالدوري الإيطالي لتحسين مركزه، خاصة بعدما استعاد توازنه في الجولة السابقة بالفوز الصعب على ضيفه فريق ساسولو بهدفين على ملعب «سان باولو»، ويفتقد نابولي مجهودات نجمه البلجيكي درايس ميرتينز أمام الإنتر، بسبب البطاقات الصفراء.