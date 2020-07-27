«يوفنتوس» يكشف موقف ديبالا من موقعة «ليون» في دوري الأبطال

يوفنتوس. (أرشيفية : إنترنت)

تعرض الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب «يوفنتوس»، لإصابة قوية خلال مشاركته في لقاء فريقه ضد «سامبدوريا» في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي، بعدما خرج في الدقيقة 40 بعد تعرضه للإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه بهدفين دون رد ليتوج باللقب.

وقال «يوفنتوس» عبر موقعه الرسمي إن ديبالا خضع لفحوصات وآشعة في النادي صباح اليوم، وأثبتت معاناته من إصابة في العضلة بالفخذ اليسرى.

وأشارت تقارير وفقًا لـ«كورة»، إلى أن مدة غياب ديبالا تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، لذلك قد يغيب عن مباراة «ليون» في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، المقرر لها يوم 8 أغسطس المقبل.