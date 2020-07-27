باريس سان جيرمان يتلقى صدمة قوية في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 06:12 مساء
لاعبو باريس سان جيرمان. (أرشيفية : إنترنت)

تلقى نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، صدمة قوية قبل مواجهة «أتالانتا» في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها خلال أغسطس المقبل.

ويتواجه نادي العاصمة الفرنسية مع «أتالانتا» الإيطالي يوم 12 أغسطس في دور ربع النهائي لدوري الأبطال بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأعلن «باريس سان جيرمان» غياب نجمه كيليان مبابي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في الكاحل خلال مباراة «سانت إيتيان»، الجمعة الماضي، في نهائي كأس فرنسا.

وقال الموقع الرسمي للفريق الفرنسي، وفقا لـ«آس» بعد خضوع مبابي لأشعة الرنين المغناطيسي تأكدت إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وقد تكون مشاركة مبابي في باقي مباريات البطولة مهددة، حيث ستنتهي البطولة يوم 22 أغسطس المقبل».

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