مد عقد رعاية طيران الإمارات لميلان

مد عقد الرعاية في ميلان (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، تجديد عقده مع الراعي الرسمي للفريق طيران الإمارات، حتى نهاية موسم 2022-2023، وقال موقع ميلان الإلكتروني: «تدعم الشراكة بين ميلان وطيران الإمارات القيم المشتركة التي تشمل التميز والابتكار والأناقة».

وأضاف: «الإعلان عن التمديد أحدث علامة بارزة في علاقة طويلة الأمد، وناجحة بين الروسونيري وشركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها، في نهاية فترة الثلاث سنوات هذه ستكون المدة الإجمالية للشراكة 17 عاماً».

وتستمر طيران الإمارات كشريك رئيسي، الراعي الرئيسي لقميص فريق كبار الرجال، وشريك شركة الطيران الرسمي لشركة ميلان، وتمنح الصفقة الجديدة ميلان توفير مساحة على قميص الفريق الأول للفريق، ومجموعة التدريب والقمصان النسائية للسيدات بشكل مستقل للمرة الأولى.