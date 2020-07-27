مد عقد رعاية طيران الإمارات لميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 03:49 مساء
مد عقد الرعاية في ميلان (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، تجديد عقده مع الراعي الرسمي للفريق طيران الإمارات، حتى نهاية موسم 2022-2023، وقال موقع ميلان الإلكتروني: «تدعم الشراكة بين ميلان وطيران الإمارات القيم المشتركة التي تشمل التميز والابتكار والأناقة».

وأضاف: «الإعلان عن التمديد أحدث علامة بارزة في علاقة طويلة الأمد، وناجحة بين الروسونيري وشركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها، في نهاية فترة الثلاث سنوات هذه ستكون المدة الإجمالية للشراكة 17 عاماً».

وتستمر طيران الإمارات كشريك رئيسي، الراعي الرئيسي لقميص فريق كبار الرجال، وشريك شركة الطيران الرسمي لشركة ميلان، وتمنح الصفقة الجديدة ميلان توفير مساحة على قميص الفريق الأول للفريق، ومجموعة التدريب والقمصان النسائية للسيدات بشكل مستقل للمرة الأولى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»