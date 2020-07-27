فاردي يكسر الاحكتار الأفريقي في «البريميرليغ»

جيمي فاردي (أرشيفية : الإنترنت)

توج المهاجم الدولي الإنجليزي ولاعب ليستر سيتي جيمي فاردي بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي «البريميير ليغ» لموسم 2019-2020، لأول مرة في مسيرته بعد أن أنهى الموسم برصيد 23 هدفاً، ورغم عدم تمكنه من زيارة الشباك في مباراة أمس الأحد التي خسرها فريقه على يد مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، إلا أن صاحب الـ33 عاما احتفظ بصدارة الهدافين بفارق هدف وحيد أمام الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال.

أوباميانغ سجل هدفين في انتصار فريقه على واتفورد (3-2) أمس الأحد أيضا في ختام الدوري الإنجليزي، كما حل رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، في المركز الثالث برصيد 20 هدفا، بفارق هدف وحيد أمام المصري محمد صلاح، نجم ليفربول هداف آخر نسختين في «البريميرليغ»، الموسم قبل الماضي منفردا، والموسم الماضي بالاشتراك مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني ومهاجم الأرسنال أوباميانغ.

ويعد فاردي أول لاعب إنجليزي يحصد هذه الجائزة منذ أن توج بها هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبرز، في موسم 2016-2017، وبعد أن سيطرت عليها القارة السمراء في آخر موسمين، حيث كانت من نصيب صلاح في الموسم قبل الماضي، بينما تقاسمها في الموسم الماضي مع زميله السنغالي ساديو ماني، وأوباميانغ في حدث فريد، وتعتبر هذه المرة الثامنة في تاريخ المسابقة التي يتوج فيها لاعب إنجليزي بهذا اللقب الفردي في واحدة من أهم دوريات العالم على الإطلاق.