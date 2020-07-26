نجم «واتفورد» يسب مراسلًا بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 10:55 مساء
لاعب «واتفورد» الإنجليزي تروي ديني. (أرشيفية : إنترنت)

أظهر لاعب «واتفورد» الإنجليزي، تروي ديني، غضبه على مراسل تلفزيوني عقب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، عقب احتلال المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف خلف «ساوثهامبتون» الذي هبط هو الآخر.

تروي ديني مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، عقب الهزيمة أمام «آرسنال» 2-3، في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث ديني عن الأسباب التي قادت الفريق إلى الهبوط من الدوري الإنجليزي، وفقًا لـ«جول» قائلاً: «لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في الملعب، وهو ما ظهر في مباراة «أرسنال»، موضحًا: «هذا أمر محبط ويكسر القلب بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في الكواليس».

وتابع: «هناك الكثير من الأشخاص في هذا النادي سيتأثرون بالهبوط، ونحن نشعر بالأسف بالنسبة لهم.. الواقع يقول إن بعض الناس سيخسرون وظائفهم لأننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، كلاعبين كان علينا أن نتقدم للأمام».

ولكن يبدو أن حديث ديني عن آخر مبارياته مع «واتفورد» أوحى إلى المراسل بإمكانية اعتزال اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي، حيث سأل المراسل اللاعب عن هذا الأمر، ليرد ديني ساخرًا، موجهًا السباب له.

وقال ديني: «أنا لست بهذا العمر أيها الصفيق، أنا في الـ32 من عمري.. في الشهر الماضي كنت بالكاد أتدرب.. آسف للسب.. لقد قدمت كل ما لدي، هل كان جيدًا بما يكفي؟ هل أستسلم؟ لا».

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