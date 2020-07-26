رسميا.. جيمي فاردي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي

جيمي فاردي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي. (تويتر)

توج مهاجم «ليستر سيتي»، جيمي فاردي، بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى في مسيرته، رغم خسارة فريقه أمام «مانشستر يونايتد» 0-2، حيث نال جائزة الحذاء الذهبي برصيد 23 هدفًا.

وتقدم فاردي بفارق هدف واحد عن مهاجم «ساوثهامبتون» داني إنجز، وهداف «آرسنال» بيير إيميريك أوباميانغ (22 هدفًا لكل منهما).



وجاء نجم «مانشستر سيتي» رحيم سترلينغ في المركز الرابع برصيد 20 هدفًا، متقدمًا على هداف ليفربول محمد صلاح (19 هدفًا) وزميل الأخير ساديو ماني وقائد «توتنهام» هاري كين (18 هدفًا لكل منهما).



ووفقًا لما ذكره شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن فاردي أصبح أكبر لاعب سنًّا يتوج بالجائزة (33 عامًا)، علمًا بأن مهاجم «تشيلسي» السابق ديدييه دروغببا كان يحمل هذا الرقم، في سن الثانية والثلاثين بموسم 2009-2010.