هل يحسم يوفنتوس «الكالتشيو» أمام سامبدوريا أم يفرط مجددا؟

جانب من مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي (تويتر)

يسعى فريق يوفنتوس لحسم التتويج بلقب الدوري الإيطالي، عندما يستضيف نظيره سامبدوريا، اليوم الأحد، على ملعب «إليانز ستاديوم»، وفي تمام الساعة التاسعةو و45 دقيقة مساء بتوقيت ليبيبا، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر مسابقة «الكالتشيو»، ويغرد يوفنتوس منفردا بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، متفوقا على أقرب منافسيه فريقي أتلانتا وإنتر ميلان، فيما يأتي سامبدوريا في المركز 14 برصيد 41 نقطة.

ويحتاج يوفنتوس إلى تحقيق الفوز على سامبدوريا، وحصد الثلاث نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليا، بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية لمنافسيه بالموسم الحالي، وكان يوفنتوس يستطيع حسم لقب «الكالتشيو» في الجولة الماضية، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجئة أمام مضيفه أودينيزي (1-2)، على ملعب «الفريولي»، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

يفتقد يوفنتوس مجهودات لاعبه البرازيلي دوغلاس كوستا، الذي تعرض للإصابة بعد مشاركته كبديل أمام أودينيزي، حيث قال النادي في بيان رسمي عبر تويتر: «كوستا خضع للرنين المغناطيسي والفحوصات أظهرت إصابته من الدرجة الثانية بعضلة الفخذ الأيمن، وسيتم تقييم حالته في غضون 15 يوما لكشف مدى استجابته من عدمها».