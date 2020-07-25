«كورونا» يصيب تشافي هيرنانديز

تشافي هيرنانديز (أرشيفية : الإنترنت)

تعرض نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديز للإصابة بفيروس «كورونا»، لينضم لقائمة طويلة من النجوم الكرويين المصابين بالمرض الوبائي الذي ضرب العالم.

أعلن تشافي عبر الحساب الرسمي لناديه على «تويتر»، أنه لن يكون حاضرا في القيادة الفنية للسد، وسيتولى مساعده ديفيد براتس المسؤولية، بعد اكتشاف إصابته بالفيروس القاتل الذي أصاب العالم بالشلل التام، بحسب ما نقله موقع «24» الدولي.

وتابع: «لحسن الحظ أشعر أني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل، سأكون حريصا جدا على العودة إلى روتين حياتي اليومي».