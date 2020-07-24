انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.. 12 سبتمبر

مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، أن موسم 2020-2021 سينطلق في 12 سبتمبر المقبل، وستقام مباريات الجولة الأخيرة في 23 مايو 2021.

وتأخر انطلاق الموسم الجديد، الذي كان من المقرر، أن يبدأ في الثامن من أغسطس، هذا العام عقب توقف الدوري الممتاز موسم 2019-2020 لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة «كوفيد-19»، وفق وكالة «رويترز».

وسينتهي الموسم الحالي بإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدوري يوم الأحد، لتحصل الأندية على نحو سبعة أسابيع للاستعداد للموسم الجديد.

ومع ذلك لا تزال هناك أندية تنافس في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وستحصل على فترة أقل للاستعداد للموسم الجديد في حال استمرارها في مراحل خروج المغلوب، إذ سيقام نهائي البطولتين في 23 و21 أغسطس المقبل على الترتيب.

وسيبدأ الموسم الجديد بعد فترة التوقف الدولية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا» الشهر الماضي بإقامة مباريات دوري الأمم بين الثالث والثامن من سبتمبر.

وتتطلع البطولات المحلية في أنحاء أوروبا لإنهاء مواسمها في مايو المقبل، إذ تنطلق بطولة أوروبا 2020 المؤجلة في 11 يونيو 2021.

وأضافت رابطة الدوري الممتاز أيضا أنها ستواصل التشاور مع الاتحاد الإنجليزي، ورابطة الدوري الإنجليزي بشأن جدول المسابقات المحلية.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في وقت لاحق يوم الجمعة أن موسم الدرجة الثانية وباقي الدرجات الأدنى، سيبدأ أيضا في 12 سبتمبر وينتهي في الثامن والتاسع من مايو 2021.

وستقام مباريات ملحق الترقي للموسم المقبل في الأسبوع الأخير من مايو.