«يويفا» يعلن المواعيد الرسمية للنسخة الجديدة للدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 08:44 مساء
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، المواعيد الرسمية للجولات التمهيدية الخاصة ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021.

ومن المقرر أن تقام الجولات التمهيدية للدوري الأوروبي من مباراة واحدة، لتجنب تأثر الفرق المتأهلة للبطولة بضغط المباريات.

وقال «يويفا»، في بيان له اليوم، وفقًا لـ«كورة» إن الجولة التمهيدية ستقام 20 أغسطس، بينما الجولة التأهيلية الأولى ستلعب يوم 27 من نفس الشهر، ثم الجولة التأهيلية الثانية يوم 17 سبتمبر.

وتقام الجولة التأهيلية الثالثة يوم 24 سبتمبر، فيما تلعب التصفيات النهائية يوم 1 أكتوبر. على أن تلعب الجولات الست في مرحلة المجموعات أيام 22 و29 أكتوبر، 5 و26 نوفمبر، 3 و10 ديسمبر.

يذكر أن أندية ميلان وروما وتوتنهام ووولفرهامبتون أبرز المرشحين للمشاركة في الجولات التأهيلية.

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