ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 03:02 مساء
الدولي المصري محمد صلاح. (تويتر)

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، عقب فوز فريقه أمس الأربعاء، بخماسية، مقابل ثلاثة أهداف أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر المسابقة.

وقال محمد صلاح: «التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، يوم تاريخى بالنسبة لنا، وسعيد بالتتويج بالبريميرليغ، وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا»، مضيفًا: «كنت أتمنى وجود الجماهير في الملعب، للاحتفال معهم، ولكن إنشاء الله السنة القادمة نحتفل معا».

وصعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملا العلم المصري، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، والأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989- 1990.

وعبر نجم الريدز، اليوم الخميس، عن سعادته بتحقيق لقب «البريميرليغ»، وكونه أول لاعب مصري يبلغ هذا الإنجاز، وقال عبر حسابه على «تويتر» اليوم الخميس: «قلتها.. الحلم أصبح حقيقة».

جدير بالذكر أن صلاح حقق مع ليفربول أربع بطولات حتى الآن، هي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز.

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