في ليلة الأبطال.. ليفربول يحتفل بتتويج الدوري الإنجليزي باكتساح تشيلسي

فريق ليفربول. (تويتر)

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا كاسحًا على نظيره تشيلسي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وتقدم نابي كيتا لـ«الريدز» في الدقيقة 23 من عمر المباراة، قبل أن يضيف أليكس أرنولد، الهدف الثاني في الدقيقة 37، ليسجل فينالدوم، الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 43، قبل أن يسجل جيرو، هدف البلوز الأول في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني عزز فيرمينيو تفوق فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 54، ليشعل تشيلسي اللقاء بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق إبراهام وبوليسيتش في الدقيقتين 61 و73، قبل أن ينضم تشامبرلين لاحتفالية الأهداف بتسجيل الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 83، في المباراة المقرر أن يتسلم خلالها أبناء يورغن كلوب، كأس البريميرليغ.

ومن المقرر أن يرفع هندرسون قائد ليفربول، كأس البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ 30 عاما، بعد انتهاء اللقاء، في احتفالية تغيب عنها الجماهير في ظل إقامة المباريات خلف أبوابٍ مغلقة، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».