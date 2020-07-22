جرينوود يسجل رقما قياسيا في تعادل مانشستر يونايتد أمام وست هام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 09:40 مساء
مباراة مانشستر يونايتد ووست هام. (تويتر)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة مانشستر يونايتد ضد نظيره وست هام، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف وست هام مايكل أنطونيو من ركلة جزاء في الدقيقة «45+2»، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد جرينوود في الدقيقة 51.

وبهذا التعادل يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، ورفع وست هام يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ15.

سجل ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، رقمًا قياسيًّا بعدما سجل هدف تعادل الشياطين الحمر، وأصبح وفقا لشبكة «أوبتا» المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام القياسية، أول لاعب يسجل عشرة أهداف أو أكثر فى الدوري الإنجليزي وعمره 18 عاما أو أقل منذ موسم 1997-1998.

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