ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 06:44 مساء
فريق ريال مدريد الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

نجح «ريال مدريد»، في حصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لهذا الموسم 2019-2020، بعد تفوقه على «برشلونة» الذي حل في المركز الثاني، وذلك بعدما جمع النادي الملكي 87 نقطة، بفارق 5 نقاط عن «برشلونة».

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وفقًا لـ«كورة»، عن اختياراته للتشكيل المثالي لـ«الليغا» في الموسم المنقضي، الذي شهد تواجد 5 لاعبين من «ريال مدريد».

وضم تشكيل الليغا المثالي كلًا من..

حارس مرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

وفي الدفاع: خيسوس نافاس (إشبيلية)، دييغو كارلوس (إشبيلية)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، يوري (أتلتيك بلباو).

وفي الوسط: توني كروس (ريال مدريد)، كاسيميرو (ريال مدريد)، سانتي كازورلا (فياريال).

وفي الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، جيرارد مورينو (فياريال).

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