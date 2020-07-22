الشرطة تحذر ليفربول من الاحتفالات اليوم

احتفالات ليفربول بدوري الأبطال في النسخة الماضية (أرشيفية : الإنترنت)

حذرت الشرطة البريطانية من تجمع الجماهير خارج ملعب «أنفيلد»، اليوم الأربعاء، تزامناً مع احتفال اللاعبين برفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» عقب مباراة تشيلسي المقرر لها اليوم، كما أعلنت الشرطة بقيامها بتفريق أي تجمع، إلى جانب توجيه أي شخص داخل التجمع إلى منزله، وإخراج أي شخص داخل التجمعات، ويجوز للشرطة استخدام القوة.

وقالت جريدة ليفربول إيكو «أي شخص يخالف هذه التعليمات يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة ثابتة، حيث ينص القانون على: عندما يعتقد أن شخصاً ما ارتكب جريمة بموجب هذه اللوائح ويبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر، فقد يتم تغريمه 100 جنيه استرليني مستحقة الدفع في غضون 28 يوماً (يتم تخفيضها إلى 50 جنيهاً استرلينياً إذا تم دفعه في غضون 14 يوماً»، بحسب ما نقله موقع «24».

وأضافت الجريدة «كما تبلغ الغرامة ضعفي كل جريمة لاحقة، تصل إلى 3200 جنيه استرليني للجرائم الكبرى»، كما نوهت الجريدة إلى أنه يمكن إجراء الاعتقالات للحفاظ على الصحة العامة، والنظام العام.

ووجهت الشرطة ومجلس إدارة ليفربول نداء موحدا للجماهير، لمشاهدة اللحظة التاريخية لرفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز من منازلهم، وسط مخاوف من ارتفاع معدل إصابات وباء كورونا.