مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 09:06 مساء
كأس دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت قناة «بي تي سبورت» البريطانية، أنها قررت إذاعة نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي مجانًا عبر منصة «يوتيوب».

وقال رئيس الرياضة في «يوتيوب» بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، توماس جريس، وفقًا لموقع «بطولات«» إنّ عقد «بي تي» مع المنصة المملوكة لشركة «غوغل» يتيح إذاعة نهائيات مباريات الاتحاد الأوروبي بالمجان، ولكن الأمر متروك للشبكة لتحديد كيفية القيام بذلك.

ومن المُقرر أن يتم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة يوم 23 أغسطس القادم، بينما نهائي الدوري الأوروبي سيلعب في كولونيا بألمانيا يوم 21 أغسطس.

وأوضح جريس في تصريحات نقلتها شبكة «تربيال فوتبول» البريطانية: «يُمكنني أن أؤكد أنّ بي تي سبورت، ستبث نهائي دوري أبطال أوروبا مجانًا على قناتها على يوتيوب هذا العام»، مشيرًا: «لقد كانت بي تي سبورت شريكًا مُذهلًا لنا، ونحن فخورون جدا بالعمل معهم، إنهم مبتكرون للغاية في الطريقة التي يستخدمون بها التكنولوجيا والفيديو».

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