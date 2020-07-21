اعتقال جديد في كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 11:37 صباحا

اعتقلت الشرطة المحلية، رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، خيسوس بيراردينيلي، بتهمة اختلاس الأموال العامة، وأقر المصدر بأنه داخل الاتحاد لا يوجد الكثير من المعلومات حول تفاصيل الاعتقال، وأنه سيصدر بيان خلال الساعات المقبلة لتحديد موقف الاتحاد.

وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي، أن اعتقال رئيس الاتحاد الفنزويلي يعود ليوم 17 يوليو الجاري لاتهامه باختلاس أموال عامة، وتزوير وثائق، وتشويه صورة المدرب الوطني السابق للمنتخب الفنزويلي، رافائيل دوداميل، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الإسبانية»، اليوم الثلاثاء.

دوداميل كان على علاقة متوترة مع خيسوس، إلا أن النيابة العامة في فنزويلا لم تبلغ عن اعتقال المسؤول، خاصة وأن السلطات فتحت الأسبوع الماضي تحقيقاً مع بيراردينيلي بخصوص حساباته المالية في البنوك، وإدارته ملايين الدولارات الممنوحة من قبل الدولة الفنزويلية لتطوير الأنشطة الرياضية، لكنه لم يستخدمها لهذا الغرض.

سبق وشهدت كرة القدم سلسلة اعتقالات على خلفية قضايا فساد متعددة تصدرها رئيس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» السابق السويسري جوزيف بلاتر.

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