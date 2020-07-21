بالفيديو.. رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في فوز يوفنتوس على لاتسيو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه لاتسيو بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، في قمة مواجهات الجولة 34 من الدوري الإيطالي الممتاز.

سجل هدفي يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 51 (ركلة جزاء) و54، بينما أحرز شيرو إيموبيلي الهدف الوحيد للاتسيو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع اليوفي رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة نحو اللقب، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 69 نقطة في المركز الرابع.

وقالت شبكة «بليتشر ريبورت»، وفقا لـ«كورة»، إن رونالدو أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي، والإيطالي والإسباني، كما ذكرت شبكة «أوبتا» أن الدون بات أسرع لاعب يبلغ 50 هدفًا في الكالتشيو منذ موسم 1994-1995، وذلك بعد ظهوره في 61 مباراة.

وبذلك، حطم الدولي البرتغالي الرقم القياسي الذي امتلكه الأوكراني أندريا شيفتشينكو، أسطورة ميلان، الذي تحقق في 68 مباراة، كما تصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الايطالي برصيد 30 هدفًا متخطي شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو.