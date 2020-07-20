يوفنتوس يتسلح بكريستيانو في قمة لاتسيو.. الليلة

مباراة سابقة بين يوفنتوس ولاتسيو (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد «يوفنتوس» لمواجهة مرتقبة أمام نظيره «لاتسيو» على ملعب «أليانز ستاديوم» في إطار منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، ويكثف المدير الفني لليوفي ماوريسيو ساري من جهوده للاقتراب من لقب الدوري التاسع على التوالي، حيث يتواجد «يوفنتوس» في صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة، بعدما جمعها من 33 مباراة، محققًا الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، بينما يتواجد «لاتسيو» في المركز الرابع بعدما تخبطت نتائجه منذ استئناف الدوري بعد فيروس «كورونا»، برصيد 69 نقطة.

وشهدت الجولة تعثر أصحاب المراكز المتقدمة في الكالتشيو، حيث استمر «إنتر ميلان» في نزيف النقاط، بعدما تعادل النيراتزوري أمام «روما» 2/2 في المباراة التي جعتهما بالجولة الـ 34، لتفشل كتيبة كونتي في مواصلة الضغط على «يوفنتوس» وتجديد آمال المنافسة على اللقب في حال أي سقوط لـ«يوفنتوس»، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

تشكيل «يوفنتوس» المتوقع، في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، وخط الدفاع: أليكس ساندرو وليوناردو بونوتشي وماتايس دي ليخت وخوان كوادرادو، وخط الوسط: أدريان رابيو وميراليم بيانيتش ورودريغو بينتانكور، وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا ودوغلاس كوستا.

تشكيل «لاتسيو» المتوقع، في حراسة المرمى: توماس ستراكوشا، وخط الدفاع: لويز فيليبي وفرانشيسكو أتشيربي وباستوس، وخط الوسط: جوني ولويس ألبيرتو وماركو بارولو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومانويل لاتزاري، في الهجوم: فيليبي كايسيدو وتشيرو إيموبيلي.