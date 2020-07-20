«فرانس فوتبول» تعلن حجب الكرة الذهبية لأول مرة في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 03:20 مساء

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصصة اليوم الإثنين عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجلة الفرنسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني «للظروف الاستثنائية، ترتيبات استثنائية، للمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ العام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في غياب الظروف الملائمة الكافية»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وأكدت المجلة الفرنسية المذكورة أعلاه التي تمنح هذه الجائزة لأفضل لاعب في العالم في كل سنة نتيجة لأدائه وإحصاءاته الفردية ومساعدة فريقه على حصد الألقاب،  إلغاء نسخة 2020 من الكرة الذهبية لأول مرة في تاريخها منذ أن بدأت في عام 1956، بسبب الافتقار إلى شروط عادلة كافية.

وقالت «لا يمكن ولا يجب معاملة مثل هذه السنة على أنها سنة عادية، لم نرغب في وضع علامة لا تُمحى في قائمة الجوائز مثل الفوز بالكأس في ظروف استثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا».

يذكر أن ليونيل ميسي هو آخر من توج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، ليصبح الأكثر تتويجاً بهذه الجائزة بـ6 مرات متفوقاً على كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات.

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