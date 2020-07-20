إنجاز بريطاني للفورميلا في بطولة الجائزة الكبرى بالمجر

لويس هاميلتون (أرشيفية : الإنترنت)

فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون أمس الأحد بجائزة المجر الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورميلا واحد، متوجا نهاية أسبوع مثالية بمعادلة رقم قياسي للسائق الأسطوري الألماني مايكل شوماخر، بعدد الانتصارات في السباق ذاته.

وبعدما أصبح السبت أول سائق ينطلق من المركز الأول للمرة التسعين، واصل هاميلتون فرض هيمنته وهيمنة فريقه مرسيدس على البطولة، بتحقيقه فوزه الثاني تواليا في 2020، والثامن على حلبة هنغارورينغ المجرية، معادلا رقما قياسيا حققه شوماخر في جائزة فرنسا بـ8 انتصارات، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وحل ثانيا في السباق المجري، الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول، أمام زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس الذي فاز بالسباق الأول هذا الموسم في النمسا.