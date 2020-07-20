ليفربول يتسلم درع «البريميرليغ».. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 01:02 مساء
نجم ليفربول جوردان هندرسون (تويتر)

يستعد ليفربول للاحتفال عندما يتسلم الأربعاء المقبل كأس بطولة الدوري الإنجليزي، في احتفالية خاصة على ستاد «أنفيلد»، وذلك عقب انتهاء مباراته أمام تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة «البريميرليغ»K في المقابل يواصل أستون فيلا وواتفورد صراعهما من أجل تجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

من جانبه قال مدافع فريق ليفربول، آندي روبرتسون في تصريحات تليفزيونية، إنها ستكون ليلة عاطفية بالنسبة للفريق، حيث سيضع لاعبو ليفربول أيديهم على كأس البطولة التي توج بها الفريق قبل عدة مراحل هذا الموسم، ولعب تشيلسي دوراً في حسم اللقب مبكراً لصالح ليفربول، من خلال تغلبه على مانشستر سيتي (2-1) في 25 يونيو الماضي، ليتوج ليفربول باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وحقق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب رقماً قياسياً أيضاً في طريقه نحو منصة التتويج باللقب، حيث حسمه قبل نهاية الموسم بسبع مراحل كاملة، ليصبح أكثر فريق في تاريخ البطولة يتوج باللقب مبكراً، ويغيب عن ليفربول في مباراته أمام تشيلسي لاعبه جوردان هندرسون، بسبب الإصابة في الركبة.

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