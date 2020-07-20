البطل ريال مدريد ينهي الدوري الإسباني بالتعادل أمام ليجانيس

مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني. (إنترنت)

اختتم ريال مدريد موسم الدوري الإسباني، بالتعادل مع نظيره ليجانيس، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والختامية من المسابقة.

وتقدم الريال عبر رأسية سيرجيو راموس في الدقيقة التاسعة، بعد عرضية إيسكو المتقنة من ركلة حرة، وتمكن ليجانيس من إدراك التعادل عبر الشاب المعار من إشبيلية بريان خيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وصنع إيسكو هدفا جديدا بتمريرة لماركو أسينسيو في الدقيقة 52، ليتقدم الميرينجي مجددا، قبل أن ينجح ليجانيس في نيل التعادل من جديد، عبر روجر أسالي في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة أنهى البطل ريال مدريد بذلك موسم الليجا، برفع رصيده للنقطة 87، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الوصيف، فيما هبط ليجانيس للدرجة الثانية، بعدما رفع رصيده لـ36 نقطة في المركز الـ18.