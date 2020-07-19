برشلونة يختتم مشوار الدوري الإسباني بخماسية أمام ألافيس.. وميسي يحطم بنزيما

فريق برشلونة. (تويتر)

اختتم فريق «برشلونة»، مشواره في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز معنوي على مضيفه «ألافيس» بخماسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 للمسابقة.

وجاءت أهداف الـ«بارسا» عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة 24، وليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 34 و75، ولويس سواريز في الدقيقة 44، ونيلسون سيميدو في الدقيقة 57.

وانهى «برشلونة» الدوري الإسباني في المركز الثاني، برصيد 82 نقطة، بفارق 4 نقاط عن «ريال مدريد» المتصدر، الذي يواجه «ليغانيس» في وقت لاحق مساء اليوم.، بينما تجمد رصيد «ألافيس» عند 39 نقطة في المركز السادس عشر.

وتمكن ليونيل ميسي من تعزيز موقعه في صدارة هدافي الليغا، ويقترب من حسم لقب هداف البطولة لهذا الموسم بعدما وصل للهدف رقم 25 بفارق 4 أهداف عن كريم بنزيما مهاجم «ريال مدريد».