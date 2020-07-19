ميسي يصطدم بكيكي ويمهد طريق كلويفرت لتدريب «برشلونة»

الهولندي باتريك كلويفرت (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية دخول الهولندي باتريك كلويفرت، قائمة المرشحين لخلافة كيكي سيتين في تدريب «برشلونة»، وانتشرت عدة تقارير حول رحيل كيكي عن تدريب الـ«بارسا»، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني هذا الموسم «الليغا» وذهابه إلى الغريم التقليدي «ريال مدريد»، فضلاً عن توتر علاقة كيكي مع النجوم في غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

كلويفرت مرشح بقوة لخلافة كيكي سيتين على مقاعد بدلاء الـ«بارسا» في دوري أبطال أوروبا، فغرفة ملابس «برشلونة» تفضل التعاقد مع باتريك كلويفرت، حيث يرونه يحمل أحلام وطموحات النادي الكتالوني، حيث يملك النجم الهولندي ما يريده أسطورة الفريق ليونيل ميسي، من حيث إضافة القوة والشخصية للفريق، لأن الهولندي زعيم على مقاعد البدلاء ويستطيع مواجهة كل المواقف، وهذا الأمر يفتقده «برشلونة» بقوة، بحسب ما نشرته جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية.

وأكد كيكي أنه يتفق مع ميسي ببعض النقاط، ولا يتفق معه بأخرى، وذلك في أعقاب التصريحات النارية التي أطلقها الثاني بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام «أوساسونا»، الخميس الماضي، وقال سيتين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة «برشلونة» أمام «ديبورتيفو ألافيس» المقرر إقامتها اليوم الأحد، والأخيرة له في الدوري الذي خسره لصالح «ريال مدريد»: «أتفق مع بعض النقاط التي قالها ولا أتفق مع أخرى، لكن هذا أمر طبيعي. أعتقد أنه على حق بالطبع إذا لعبنا بنفس الطريقة التي قدمناها في بعض المباريات لن نفوز بدوري أبطال أوروبا، علينا أن نتحسن وأن نكون أكثر ثبات ومسؤولية».

وكان ميسي أطلق تصريحات غاضبة بعد الخسارة أمام «أوساسونا» قال فيها إن «كل المشاعر سلبية في الفريق، برشلونة كان يتلقى أهدافًا بسهولة خلال الموسم»، وأكد النجم الأرجنتيني أنه إذا بقي «برشلونة» بنفس هذا المستوى فلن يتمكن من عبور «نابولي» في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ورفض الحديث عن مستقبله مع الفريق.