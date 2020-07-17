توماس باخ سيترشح لولاية ثانية لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يوليو 2020, 02:30 مساء
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن الالماني توماس رئيس اللجنة الاولمبية الدولية منذ 2013، الجمعة في افتتاح الجمعية العمومية الـ136، ترشحه لولاية ثانية في العام 2021.

وقال باخ مطلع جلسة بُثّت عبر الفيديو «في السنوات الأخيرة سألني الكثير منكم حول انتخاب الرئيس العام المقبل، أنا ممتن ومتأثر بشدة من كلمات التشجيع والثقة  إذا أردتم ذلك، أنتم اعضاء اللجنة الدولية، فأنا مستعدّ لولاية جديدة لرئاسة اللجنة الاولمبية الدولية، من أجل الاستمرار في خدمتكم وخدمة الحركة الاولمبية التي نحب كثيرا، لاربع سنوات اضافية».

ومن الاستحقاقات المهمة التي تواجه اللجنة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، وجرى تأجيلها على خلفية تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت اللجنة الاولمبية الدولية في شهر مارس الماضي أن «الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يجرى تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي».

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية، طوكيو، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في الفترة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس من العام الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الشرارة».. انطلق من المنشية بسبها ليفرض اسمه في الدوري الممتاز
رياضة محلية
ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه
رياضة عالمية
كيف سيختار الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس حكومة جديد بعد استقالة الفخفاخ؟
عربى
«إيني»: أنشطتنا في ليبيا تسير بشكل جيد رغم الوضع الصعب هناك
ليبيا
«الكرملين» ينفي مشاركة عسكريين روس في العمليات بليبيا
ليبيا
ألمانيا تعدّ تدابير حجر منزلي مشددة حيال خطر موجة ثانية من «كورونا»
دولى
الرئاسة المصرية: السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية
ليبيا
تنبيه من الحكومة الموقتة بشأن الحيوانات المستوردة
ليبيا
إصابة حاكم ولاية أميركية يعارض إلزامية وضع الكمامات بـ«كورونا»
دولى
بينها بايدن وأوباما و«أبل».. قرصنة حسابات شخصيات وشركات أميركية على «تويتر»
دولى
«بلومبرغ»: المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي تمضي قدما بتكليف شركة ...
ليبيا
رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق مونديال 2022
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يضاعف حالات «متلازمة القلب المكسور»