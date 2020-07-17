توماس باخ سيترشح لولاية ثانية لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن الالماني توماس رئيس اللجنة الاولمبية الدولية منذ 2013، الجمعة في افتتاح الجمعية العمومية الـ136، ترشحه لولاية ثانية في العام 2021.

وقال باخ مطلع جلسة بُثّت عبر الفيديو «في السنوات الأخيرة سألني الكثير منكم حول انتخاب الرئيس العام المقبل، أنا ممتن ومتأثر بشدة من كلمات التشجيع والثقة إذا أردتم ذلك، أنتم اعضاء اللجنة الدولية، فأنا مستعدّ لولاية جديدة لرئاسة اللجنة الاولمبية الدولية، من أجل الاستمرار في خدمتكم وخدمة الحركة الاولمبية التي نحب كثيرا، لاربع سنوات اضافية».

ومن الاستحقاقات المهمة التي تواجه اللجنة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، وجرى تأجيلها على خلفية تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت اللجنة الاولمبية الدولية في شهر مارس الماضي أن «الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يجرى تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي».

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية، طوكيو، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في الفترة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس من العام الجاري.