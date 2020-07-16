بسبب إصابة 6 لاعبين بكورونا.. تأجيل مباراة دينامو بوخارست للمرة الثانية

فريق دينامو بوخارست. (أرشيفية: إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الروماني لكرة القدم تأجيل مباراة دينامو بوخارست ضد تشينديا تارجوفستي للمرة الثانية اليوم الخميس، بعد تسجيل ست حالات إيجابية لفيروس كورونا بين لاعبي دينامو.

المباراة التي تأتي ضمن الأدوار الإقصائية لآخر ثمانية فرق بترتيب دوري الأضواء، كان من المفترض أن تلعب في يونيو، لكنها تأجلت بعد إصابة مسؤول من دينامو بفيروس كورونا.

وأضافت الرابطة، وفقًا لـ«كورة» أنها ستعلن عن الموعد الجديد للمباراة خلال الأيام المقبلة، وفقاً للموقف الطبي وبالتشاور مع ملاك حقوق البث التلفزيوني.

واستأنف الدوري الروماني في يونيو، بعد توقف المنافسات في منتصف مارس بسبب وباء كوفيد-19، حيث سجلت رومانيا أكثر من 35 ألف حالة إصابة وتوفي نحو ألفي شخص.