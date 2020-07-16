ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه

فريق ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني الممتاز للمرة الـ34 في تاريخه بعد فوزه على فياريال. (ريال مدريد)

تُوِّج ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه فياريال (3-1)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من البطولة.