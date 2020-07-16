ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 11:02 مساء
فريق ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني الممتاز للمرة الـ34 في تاريخه بعد فوزه على فياريال. (ريال مدريد)

تُوِّج ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه فياريال (3-1)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من البطولة.

سجَّل أهداف ريال مدريد، نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين (29، 77)، فيما سجل هدف فياريال فيسنتي إيبورا في الدقيقة (83).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، ليحسم اللقب رسميًا بعيدًا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ليجانيس، حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط، عقب الخسارة أمام أوساسونا (1-2).

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