في اجتماع طارئ.. «كاف» يحسم مصير ملعب مباريات دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 02:05 مساء
كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعقد اليوم الخميس، اجتماعا مهما لاتخاذ قرارها بشأن الدولة المستضيفة للمباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال موقع «le360 sport»، المغربي، إن «كاف» سيحسم اليوم اسم الدولة المستضيفة، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة مباريات المتبقي من مباريات دوري الأبطال، في ظل تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وتتنافس كل من مصر وتونس وقطر على استضافة المتبقي من مباريات دوري الأبطال في القارة السمراء، المقرر لها سبتمبر المقبل.

وكان سايدو مبومبو، رئيس الاتحاد الكاميروني، كشف الإثنين الماضي، عن اعتذار دولته عن استضافة دوري الأبطال هذا الموسم لانتشار فيروس «كورونا المستجد»، ووجود أخطار صحية داخل البلاد.

ويلتقي الأهلي بنظيره الوداد، فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء، في نصف نهائي مصري مغربي لأول مرة في تاريخ البطولة، والذي تحددت إقامته من مباراة واحدة حاسمة.

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