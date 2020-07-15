أرسنال يحبط ليفربول بثنائية في الدوري الإنجليزي.. ويحرمه من الرقم القياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 11:54 مساء
مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي .(تويتر)

نجح فريق أرسنال في تحقيق فوز صعب على نظيره ليفربول، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم السنغالي ساديو ماني بالهدف الأول لصالح ليفربول، في الدقيقة 20، إلا أن أرسنال استغل خطأ فادح من فان دايك مدافع ليفربول ليسجل ألكسندر لاكازيت هدف التعادل في الدقيقة 32. وتمكن نيلسون لاعب أرسنال من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 44 من عمر المباراة، بعد خطأ فادح أيضا من حارس ليفربول أليسون بيكر.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ليفربول بطل الدوري عند 93 نقطة.

وفشل ليفربول في تحقيق الرقم القياسي بتجاوز الـ100 نقطة في الموسم الواحد قبل جولاتين من نهاية المسابقة، ويبقى فريق مانشستر سيتي فقط هو من نجح في الوصول لهذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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