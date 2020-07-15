ميلان يقلب الطاولة على بارما ويضربه بالثلاثة في الدوري الإيطالي

مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي. (تويتر)

قلب فريق ميلان، تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية مقابل هدف، على ضيفه بارما، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ33 من عمر الدوري الإيطالي.

تقدم بارما في الدقيقة 44 عن طريق جاسمين كوريت، قبل أن يدرك ميلان التعادل عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 55، وأضاف المدافع أليسيو رومانيولي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 77 سجل التركي هاكان كالهانجولو الهدف الثالث لميلان.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف نابولي، فيما تجمد رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.