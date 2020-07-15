رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق مونديال 2022

كأس العالم. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، عن موعدي انطلاق ونهاية بطولة مونديال العالم النسخة المقبلة.

وتقرر انطلاق مونديال العالم 2022 في نوفمبر من العام المذكور تحديدا يوم الإثنين الموافق 21 من شهر نوفمبر العام 2022، وستلعب البطولة لمدة أقل من شهر، على أن تنتهي وتلعب المباراة النهائية يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر العام 2022.

ونشر «فيفا» بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه: «تأكد أن المباراة النهائية ستقام في ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80.000 مقعد يوم 18 ديسمبر»، مضيفًا: «أربع مباريات في اليوم طوال مرحلة المجموعات». وأضاف: «سيكون ملعب البيت، الذي يتسع لـ60 ألفًا مسرحا لافتتاح المونديال يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022».