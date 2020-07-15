غوارديولا: سمعتنا تضررت.. والسيتي يستحق الاعتذار

مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا. (أرشيفية : إنترنت)

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن فريقه يستحق الاعتذار عقب قبول طعنه أمام محكمة التحكيم الرياضية، ضد قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية لمدة عامين، في حكم وصفه بأنه يوم جيد لكرة القدم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، وفقًا لـ«آس»، إن سمعة النادي تضررت، جراء الضجة بشأن مزاعم خرق قواعد اللعب المالي النظيف، ورد على تصريحات لمدربين منافسين مثل جوزيه مورينيو ويورغن كلوب.

وأوضح غوارديولا: «ربما يتعلق الأمر بالمال، لكن جوزيه وكل المدربين يجب عليهم معرفة أن سمعة النادي تضررت، يجب أن نتلقى اعتذارا، لأنه مثلما قلت عدة مرات، إذا ارتكبنا أي شيء خطأ سنتقبل بالتأكيد قرارات الاتحاد الأوروبي للعبة والمحكمة الرياضية، لأننا فعلنا شيئا بشكل خاطئ».

ووصف مدرب توتنهام هوتسبير مورينيو، قرار المحكمة بفرض غرامة قدرها عشرة ملايين يورو «11.39 مليون دولار» على سيتي، لعدم تعاونه مع التحقيق بأنه مشين، كما وصف مدرب ليفربول كلوب، حكم المحكمة بأنه ليس يوما جيدا لكرة القدم.