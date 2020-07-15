تشيلسي يعزز موقعه في الدوري الإنجليزي بالفوز على نوريتش سيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 12:02 صباحا
مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

حقق فريق تشيلسي، فوزاً ثميناً على نظيره نوريتش سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الثلاثاء، في افتتاحية الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد انتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف مقابل لا شئ أحرزه المهاجم الفرنسي جيرو، من عرضية متقنة من زميلة بوليزيتش، واستطاع الفريق أن يحافظ على هذا الهدف طوال الشوط الثاني.

بهذا الفوز عزز «البلوز» موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة، لينافس بقوة على المراكز المؤهله لدوري أبطال أوروبا.

وابتعد تشيلسى عن أقرب منافسيه ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، اللذان يحتلان المركز الرابع والخامس برصيد 59 نقطة مع بداية الأسبوع الـ36.

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