بنزيما يدخل عالم الأرقام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 04:18 مساء
مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما (أرشيفية : الإنترنت)

تخطى مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، رقم زميله البرازيلي مارسيلو، خلال مواجهة غرناطة على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في إطار الأسبوع 36 بالدوري الإسباني، ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في شباك غرناطة في الدقيقة 16 من الشوط الأول، بينما غاب مارسيلو عن المباراة للإصابة.

كريم بنزيما يلعب مباراته رقم 510 بقميص الملكي، متفوقا على مارسيلو الذي لعب 509 مباريات، ويصبح ثاني أجنبي يخوض أكبر عدد من المباريات الرسمية في تاريخ ريال مدريد، وفقا لما نقلته إذاعة كادينا كوبي الإسبانية.

ووفقا للصحفي الموثوق بيدرو مارتن المتخصص في الإحصائيات بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية، فإن بنزيما بات على بعد 17 مباراة من معادلة رقم البرازيلي روبرتو كارلوس، الذي خاص 527 مع ريال مدريد كأكثر أجنبي خوضا للمباريات في تاريخ الميرينغي.

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