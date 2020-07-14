كيكي يضع لبرشلونة خطة الخلاص من أومتيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 03:54 مساء
أومتيتي (أرشيفية : الإنترنت)

قرر نادي برشلونة الإسباني التخلص من مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى لو كان على سبيل الإعارة.

برشلونة استقر على التخلص من أومتيتي هذا الصيف، حيث يعتمد المدرب كيكي سيتين على كليمنت لينغليه، وجيرارد بيكيه بشكل دائم في الخط الدفاعي، بمساعدة الشاب رونالد أراوغو، في ظل الانتكاسات المتكررة لأومتيتي على مستوى الركبة، بحسب ما نقله موقع «24» عن جريدة سبورت الإسبانية.

وفي نهاية الموسم الجاري، سيفتح برشلونة الأبواب على مصراعيها لرحيل أومتيتي، ولا توجد عروض لنقله حالياً، لكن برشلونة مستعد للتخلي عنه، ويحاول التعاقد مع مدافع رفيع المستوى آخر من أجل دخول الموسم المقبل بضمانات دفاعية، حيث أن مدافع مانشستر سيتي إريك غارسيا المرشح الأول، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق مع اللاعب أو مع ناديه.

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