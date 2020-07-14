بيل يثير جدل مدرجات ريال مدريد بالمناديل الورقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 12:54 مساء
جناح ريال مدريد غاريث بيل (إنترنت)

واصل جناح ريال مدريد، غاريث بيل، تقديم عرضه الخاص في المدرجات خلال مواجهة غرناطة، بينما يلعب زملاؤه في ملعب نويفو لوس كارمينيس، وواصل بيل إثارة الجدل في مدرجات ريال مدريد، فبعد أن قام الجمعة الماضي خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس بتغطية عينيه بالقناع أثناء سير اللقاء، فقد كرّس نفسه في غرناطة بلقطة أخرى حاملاً ورق التواليت في إحدى اليدين، ويضعه على عينه كمنظار.

ويؤكد بعض الحاضرين في ملعب نويفو لوس كارمينيس، أن بيل لا يركز على المباراة، مما يدل على تفكك علاقته تماماً بالفريق، ولم يلعب بيل منذ 24 يونيو الماضي، حيث لم يشارك في 5 مباريات متتالية منذ استئناف «الليغا»، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للاعب بحجم الويلزي، بحسب ما نقل موقع «24» عن جريدة ماركا الإسبانية.

يذكر أن بيل لديه عقد حتى عام 2022 مع ريال مدريد، ولا يفكر في مغادرة الفريق في نهاية الموسم، حيث إنه يريد إنهاء عقده في مدريد، على الرغم من أن هذا الموقف يبدو معقداً لمدة عام أو عامين آخرين من العيش في مدريد.

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