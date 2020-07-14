بالفيديو: ريال مدريد يعاقب غرناطة بثنائية.. ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 12:19 صباحا
مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني. (تويتر)

قطع ريال مدريد شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب الدوري الإسباني، بعدما تغلب على نظيره غرناطة في عقر داره بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ36 من الليجا.

هدفا الريال سجلا عن طريق الثنائي الفرنسي فيرلاند ميندي وكريم بنزيما في الدقيقتين 10 و16، بينما أحرز داروين ماتشيز هدف غرناطة في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة رقم 83 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف، ويحتاج إلى نقطتين فقط في مباراتيه المتبقيتين ضد فياريال وليجانيس لحسم اللقب بشكل رسمي، بينما توقف غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع.

 

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