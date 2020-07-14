إنتر ميلان يعود للانتصارات بثلاثية في شباك تورينو بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 12:06 صباحا
مباراة إنتر ميلان وتورينو بالدوري الإيطالي. (إنترنت)

نجح فريق إنتر ميلان، في تحقيق الفوز على ضيفه تورينو، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

تقدم أندريا بيلوتي لتورينو في الدقيقة 17، ورد الأفاعي بثلاثية سجلها أشلي يونج ودييجو جودين ولاوتارو مارتينيز في الدقائق 49 و51 و61.

بهذا الفوز رفع الإنتر رصيده إلى 68 نقطة لينتزع الوصافة متساويا مع لاتسيو، كما قلص الفارق مع المتصدر يوفنتوس صاحب الـ76 نقطة، بينما تجمد رصيد تورينو عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

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