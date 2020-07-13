إيطاليا تسعى لعودة الجماهير إلى الملاعب قبل نهاية الموسم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 06:23 مساء
الدوري الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

أكدت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنها بصدد فتح الملاعب أمام حضور الجماهير جزئيًّا قبل نهاية الموسم الجاري.

وعقدت جميع أندية إيطاليا العشرين اجتماعًا عاجلًا، اليوم الإثنين، حيث كانت أول المواضيع المتداولة هو رفض شبكة «سكاي» سداد الدفعة الأخيرة من أموال حقوق البث التليفزيوني لموسم 2019/2020 في ضوء تفشي فيروس «كورونا».

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًّا، وفقًا لـ«آس» جاء كالتالي: «منحت جميع الأندية العشرين بالإجماع تفويضًا للبروفيسور فاككاريلا، وأكدت مطالبة شبكة سكاي بدفع القسط المستحق عن شهر مايو، بالنظر إلى الأمر القضائي الصادر عن محكمة ميلان».

وأضافت الرابطة في بيانها: «ومع ذلك قررت الأندية مع الاحترام الكامل ولمصلحة الجماهير والرعاة وجميع أصحاب المصلحة عدم تعليق تنفيذ اتفاقية ترخيص حقوق البث التلفزيوني على الرغم من فشل سكاي في سداد الدفعة الأخيرة من المبلغ المستحق».

وأشارت: «وفيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني سيستمر العمل التحضيري لدعوة المناقصات لمدة ثلاثة أعوام بين 2021 و2024 في الأسابيع المقبلة». كما أعلنت الرابطة حاجتها الملحة للسماح لبعض المؤيدين بالعودة لملاعب الدوري الإيطالي قبل انتهاء الموسم الجاري.

كما تم التأكيد مجددًا على ضرورة إعادة فتح الملاعب بصورة جزئية للجماهير، مع الامتثال الكامل لقواعد السلامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي هذا الصدد يجري وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول مفصل سيتم إرساله إلى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا في الساعات القليلة القادمة بحيث يمكن استخدامه في المناقشات مع المؤسسات الحكومية المناسبة.

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