مقتل شقيق نجم توتنهام الإنجليزي في فرنسا

الإيفواري سيرجي أورييه (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، أن كريستوف أورييه، الشقيق الأصغر للنجم الإيفواري سيرجي أورييه، مدافع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، لقى مصرعه رميا بالرصاص، في مدينة تولوز الفرنسية، وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن المسعفين وصلوا إلى مكان إطلاق النار في منطقة صناعية على أطراف المدينة الواقعة في جنوب البلاد، قرابة الساعة الخامسة فجر اليوم، ليعثروا على أورييه مصابا بطلق ناري في منطقة البطن.

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق، أن مطلق النار فرّ من المكان، ونقل كريستوف البالغ 26 عاما الى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، حيث ما لبث ان فارق الحياة، بحسب مصدر طبي، ويعد كريستوف هو الشقيق الأصغر لسيرجي، اللاعب الدولي الذي يدافع حاليا عن ألوان توتنهام، وسبق له الدفاع عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي، بحسب ما نقله موقع «آس» بالعربي.

وكان كريستوف أورييه يزاول كرة القدم مع نادي تولوز في فئة الهواة، ونشأ الشقيقان في صفوف لنس الفرنسي، إلا أن سيرجي أورييه شق طريقه للاحتراف وشارك في فوز فريقه توتنهام، أمس الأحد، على أرسنال بهدفين مقابل هدفا واحدا، في ديربي لندن، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.