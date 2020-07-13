الكاميرون تعتذر رسميا لـ«كاف» عن استكمال دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 01:41 مساء

أعلن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سيديو مبومبو اعتذار بلاده بشكل رسمي عن عدم استضافة المراحل المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، وقال مبومبو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، «إن بلاده ليست مستعدة لاستقبال مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد».

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل مجمع في مدينة دوالا الكاميرونية، خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل النفي الكاميروني الرسمي.

وقبل جائحة كورونا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار مدينة دوالا لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يقام للمرة الأولى من مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب كما كان معتادًا منذ انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن يقابل فريق «الرجاء البيضاوي» المغربي نظيره «الزمالك» المصري، فيما يقابل «الأهلي» المصري نظيره «الوداد البيضاوي» المغربي في مباراة تقام بنظام خروج المهزوم من لقاء وحيد، أما النهائي فسيكون أيضًا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء من مباراة واحدة.

أما عن نصف نهائي «الكونفدرالية» فيلعب الفريق المصري الثالث «بيراميدز» ضد حوريا «كوناكري» الغيني، بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره حسنية أغادير في قمة مغربية أخرى.

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