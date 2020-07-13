المحكمة تلغي قرار «ويفا» وتعيد مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا

مباراة مانشستر سيتي وليفربول الأخيرة في الدوري (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، اليوم الإثنين، إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بحرمانه من المشاركة في مسابقاته لموسمين على خلفية مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، مكتفية بغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو.

ووافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي المملوك للشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وألغت عقوبة الإيقاف، وخفّضت الغرامة المالية التي فرضها «ويفا»، من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وضمن سيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.