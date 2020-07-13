مانشستر يونايتد جاهز بأهدافه الشخصية لساوثهامبتون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 10:03 صباحا
فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

يحل ساوثهامبتون ضيفاً على مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، في المباراة التي تجمعهما على ستاد أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما يدخل مانشستر يونايتد المباراة وهدفه الفوز بالثلاث نقاط لتعزيز موقعه في الجدول، والدخول إلى المربع الذهبي المؤهل للعب بدوري أبطال أوروبا، فالفريق قبل هذا اللقاء يحتل المركز الخامس برصيد 58 نقطة، جمعها من خوض 34 مباراة.

حقق مانشستر يونايتد الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 10، وتلقى الهزيمة في 8، وسجل لاعبوه 59 هدفاً، واستقبلت شباكه 33 هدفاً، في المقابل يدخل فريق ساوثهامبتون الموقعة، وهو في المركز 12، برصيد 44 نقطة، حيث لعب 34 مباراة، فاز في 13، وتعادل في 5، وخسر في 16، وسجل لاعبوه 43 هدفاً، واستقبلت شباكه 56 هدفاً، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في المباراة لتعديل الترتيب بالجدول.

من جانبه وجه المدير الفني لمانشستر يونايتد النرويجي أولي جونار سولشار الشكر إلى ملاك النادي على صبرهم على الفريق طوال الفترة الماضية في أول موسم له في قلعة أولد ترافورد، والذي شهد تقلبات كبيرة قبل أن يحقق رقما مميزا غاب عن قلعة الشياطين الحمر منذ سنوات، حيث خاض مانشستر يونايتد 17 مباراة توالياً دون هزيمة، ويسعى لإكمال السلسلة إلى 18 عندما يواجه ساوثهامبتون.

وفي مؤتمر صحفي قبل مباراة اليوم بـ24 ساعة قال سولشاير «مررنا ببعض الفترات الصعبة، خاصة في أكتوبر، وكانت إدارة النادي جيدة جداً معنا، وظلوا على اتصال، وشاهدوا وعرفوا ما نقوم به، وآمنوا بما نقوم به، هم أعطوا لنا الفرصة بالاستمرار في اتخاذ القرارات دون التفكير في ما كان يمكن أن يكون، عرفوا طموحنا، وما نريده هنا، وما نريد القيام به، لم نفز بأي بطولات، لكن النجاح للمضي قدماً هو الاستمرار في تحسين الفريق ومواصلة التطور، لأنه ليس المقصد هو مقياس النجاح، في الحقيقة هذا هو ما نفعله».

 

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