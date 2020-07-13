ميلان يسقط في فخ التعادل أمام نابولي في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 12:00 صباحا
ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي. (تويتر)

فرط فريق ميلان في فرصة انتزاع المركز السادس من فريق نابولي بعدما تعادل معه (2-2)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف سجله ثيو هيرنانديز في الدقيقة 20، وتعادل نابولي عن طريق جيوفاني دي لورينز في الدقيقة 34، ثم أضاف درايس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 60، ثم سجل فرانك كيسي هدف التعادل لميلان في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف نابولي الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس.

وهذا التعادل هو الثامن لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في عشر، فيما أصبح هذا التعادل هو السابع لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في عشر مباريات.

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