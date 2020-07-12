بورنموث يشعل صراع البقاء في الدوري الإنجليزي برباعية في ليستر سيتي

مباراة بورنموث وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

حقق فريق بورنموث مفاجأة كبيرة بالفوز على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جيمي فاردي التسجيل لليستر في الدقيقة 23 ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم بالدوري إلى 23 هدفًا في صدارة الهدافين، واستمر تقدم ليستر حتى تعادل جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وبعد دقيقة طُرد مدافع ليستر، تشالار سوينكو وسجل دومينيك سولانكي هدف التقدم لبورنموث.

وسجل جوني إيفانز هدف ليستر الثالث بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83، وقبل ثلاث دقائق من النهاية سجل سولانكي هدفه الثاني وهدف فريقه الرابع.

ورفع بورنموث رصيده إلى 31 نقطة ليستعيد المركز الثامن عشر من أستون فيلا، ويبعد بورنموث عن واتفورد صاحب المركز السابع عشر بثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد ليستر عند 59 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يلعب مع ساوثهامبتون غدًا.