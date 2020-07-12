بالفيديو.. توتنهام يقهر أرسنال بثنائية في الدوري الإنجليزي

مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

نجح فريق توتنهام في خطف الفوز من ضيفه فريق أرسنال، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «توتنهام»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أول الأهداف من أرسنال عن طريق نجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت، في الدقيقة 16، من تسديدة صاروخية، سكنت شباك الحارس هوجو لوريس، ولكن نجح توتنهام، في إدراك التعادل سريعا، عن طريق النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، في الدقيقة 19، مستغلا خطأ دفاعيا من اللاعب البرازيلي ديفيد لويز.

وفي الشوط الثاني، نجح المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد، في تسجيل هدف الفوز للسبيرز في الدقيقة 82، بعدما حول عرضية زميله سون، من ضربة ركنية، إلى شباك الجانرز، من ضربة رأسية رائعة.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده للنقطة 52، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد أرسنال، عند 50 نقطة، في المركز التاسع.